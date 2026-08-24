Песков напомнил Армении о многолетних безрезультатных переговорах Турции с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армении стоит учитывать опыт Турции при обсуждении возможного сближения с Евросоюзом. Он напомнил, что процесс вступления Анкары в ЕС продолжается десятилетиями и до сих пор не привёл к полноценному членству.

Песков отметил, что Еревану в случае движения в сторону Евросоюза предстоит привести национальное законодательство в соответствие с европейскими нормами.

«И здесь мы столкнёмся с глубокими противоречиями, которые будут вредить самой Армении», — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил о позиции стран Евразийского экономического союза. На последнем саммите ЕАЭС лидеры государств-участников призвали Армению провести референдум и определить дальнейший внешнеполитический путь страны.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян объявил о подготовке подаче заявки на вступление в ЕС.

Отношения Армении и Евросоюза начали активно развиваться в 2010-х годах в рамках «Восточного партнёрства». Ключевым этапом стало подписание в 2017 году Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (вступило в силу в 2021-м). Документ охватил политическую и экономическую сферы, однако не включал создание зоны свободной торговли, поскольку Армения уже была членом ЕАЭС.

Сейчас Ереван оказался перед сложным выбором: в 2025 году парламент страны дал старт процессу вступления в ЕС, при этом Армения продолжает оставаться частью Евразийского экономического союза. Армянские власти признают, что одновременное членство в двух объединениях едва ли возможно. В Москве, в свою очередь, предупреждают, что выход из ЕАЭС нанесёт серьезный ущерб экономике Армении и лишит её действующих преференций.

Турция имеет один из самых длительных и сложных переговорных процессов по вступлению в Европейский союз: официальный статус кандидата она получила ещё в 1999 году, а переговоры были начаты в 2005 году, однако впоследствии фактически зашли в тупик из-за разногласий по вопросам верховенства права, прав человека, свободы слова и кипрской проблеме. На сегодняшний день перспектива полноправного членства Турции в ЕС остаётся крайне маловероятной, а диалог сторон чаще сводится к формату стратегического партнёрства и сотрудничества в сферах миграции, безопасности и экономики, нежели к реальной интеграции.