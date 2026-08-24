Сколько лет собаке по человеческим меркам: таблица возраста по породам и размерам

Если вашей собаке один год, ей вовсе не семь лет по человеческим меркам. Годовалого пса правильнее сравнивать примерно с 15-летним человеком, а двухлетнего — с 24-летним. Затем всё становится сложнее: маленькие собаки обычно стареют медленнее, крупные — быстрее.

Поэтому единой точной формулы, которая одинаково работала бы для чихуахуа, корги, лабрадора и немецкого дога, не существует.

Американская ветеринарная медицинская ассоциация предлагает простой ориентир: первый год жизни собаки среднего размера — примерно 15 человеческих лет, второй доводит возраст приблизительно до 24 лет, а следующие годы добавляют в среднем около пяти человеческих лет каждый. Но после первых лет необходимо учитывать размер и породу животного.

Life.ru собрал таблицу возраста собак по человеческим меркам, а также отдельно показывает, сколько примерно «человеческих лет» шпицу, чихуахуа, корги, биглю, хаски, лабрадору, немецкой овчарке, догу и другим популярным породам.

Сколько лет собаке по человеческим меркам: быстрый ответ

Если нужен самый простой ориентир:

1 год собаке ≈ 15 человеческих лет;

2 года ≈ 24 года;

а дальше скорость старения начинает различаться в зависимости от размера.

Например, пятилетняя небольшая собака может соответствовать человеку примерно 36 лет, крупная — около 42 лет, а гигантская — уже приблизительно 45 лет.

В десять лет разрыв становится намного заметнее: маленькая собака будет условно соответствовать человеку примерно 56 лет, а гигантская — около 80 лет.

Именно поэтому простое умножение возраста питомца на семь даёт неправильный результат. Крупные исследования продолжительности жизни собак также подтверждают сильную зависимость долголетия от породы и размера. В работе 2024 года учёные проанализировали данные более чем 584 тысяч собак 155 пород.

Таблица: возраст собаки по человеческим меркам

Ниже — ориентировочная таблица, позволяющая быстро оценить возраст собаки с поправкой на её взрослый размер.

Возраст собаки по человеческим меркам зависит не только от количества прожитых лет, но и от размера питомца: после двух лет мелкие породы обычно стареют медленнее крупных и гигантских. Инфографика © Life.ru

Это не медицинский тест и не буквальный биологический перевод возраста. Цифры нужны для наглядного сравнения жизненных этапов. Даже две собаки одинакового веса могут стареть по-разному из-за породы, генетики и состояния здоровья.

Ветеринарные рекомендации вообще предлагают ориентироваться прежде всего на жизненный этап конкретной собаки, а не на красивую цифру в «человеческих годах».

Возраст собак по породам: шпиц, чихуахуа, корги, лабрадор, овчарка и другие

Чтобы пользоваться таблицей было проще, сначала определите размерную группу питомца по его взрослому весу, а не только по названию породы.

Примерно распределить популярные породы можно так:

Примерный возраст собак по человеческим меркам различается в зависимости от породы и размера: крупные и гигантские собаки в среднем стареют быстрее мелких. Инфографика © Life.ru

Если вес собаки находится на границе двух категорий, правильнее воспринимать результат как диапазон, а не выбирать одну точную цифру.

Например, хаски массой 20 кг ближе к средней группе, а более крупный пёс весом около 28 кг — уже к крупной.

Сколько человеческих лет шпицу

Померанский шпиц относится к мелким собакам, поэтому после первых двух лет он обычно стареет медленнее крупных пород.

Примерный расчёт:

1 год шпицу — около 15 человеческих лет;

2 года — около 24;

5 лет — около 36;

7 лет — около 44;

10 лет — около 56;

15 лет — около 76.

Небольшие собаки в целом отличаются большей продолжительностью жизни. В крупном исследовании продолжительности жизни британских домашних собак именно размер оказался одним из факторов, связанных с долголетием.

Правило «один собачий год равен семи человеческим» слишком упрощает реальную скорость взросления и старения собак. Фото © Life.ru

Сколько человеческих лет чихуахуа

Для чихуахуа применяется примерно тот же ориентир, что и для шпица:

1 год — около 15 человеческих лет;

2 года — около 24;

5 лет — около 36;

10 лет — около 56;

15 лет — около 76.

Но это не означает, что любая 15-летняя чихуахуа биологически идентична 76-летнему человеку. Такое сравнение помогает представить этап жизни, но не определить состояние здоровья животного.

Сколько человеческих лет корги

Вельш-корги обычно относят к собакам среднего размера.

Ориентировочно:

1 год корги — 15 человеческих лет;

2 года — 24;

5 лет — около 39;

7 лет — около 49;

10 лет — около 64;

12 лет — около 74.

Сколько человеческих лет лабрадору

Лабрадор — крупная собака, поэтому после первых лет жизни разница с маленькими породами постепенно увеличивается.

Приблизительно:

1 год лабрадору — около 15 человеческих лет;

2 года — 24;

5 лет — около 42;

7 лет — около 54;

10 лет — около 72;

12 лет — около 84.

Любопытно, что именно лабрадоров использовали учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего, когда создавали один из современных методов сопоставления возраста человека и собаки по изменениям ДНК.

Сколько человеческих лет немецкой овчарке

Немецкая овчарка относится к крупным породам.

По ориентировочной таблице:

1 год — около 15 человеческих лет;

2 года — 24;

5 лет — около 42;

7 лет — около 54;

10 лет — около 72;

12 лет — около 84.

Для конкретной овчарки важны не только годы, но и масса тела, наследственность и состояние здоровья.

Сколько человеческих лет собаке в 1 год

Примерно 15 лет.

Именно здесь особенно хорошо видно, почему формула «умножить на семь» не работает.

Годовалая собака по уровню физического развития уже гораздо ближе к подростку или молодому взрослому человеку, чем к семилетнему ребёнку.

Ветеринарный ориентир AVMA для средней собаки — примерно 15 человеческих лет за первый год жизни.

Сколько человеческих лет собаке в 2 года

Около 24 лет.

Второй собачий год соответствует приблизительно ещё девяти человеческим годам.

К этому моменту большинство собак уже далеко ушли от щенячьего периода, хотя окончательное физическое и социальное взросление может продолжаться. AAHA относит завершение созревания большинства собак примерно к трём-четырём годам, причём сроки зависят от размера и породы.

Первый год жизни собаки примерно соответствует 15 человеческим годам, второй — примерно 24, а затем темп старения начинает зависеть от размера животного. Фото © Life.ru

Сколько человеческих лет собаке в 5 лет

В пять лет результат уже зависит от размера:

мелкая собака — около 36 лет;

средняя — около 39;

крупная — около 42;

гигантская — около 45.

То есть пятилетний йоркширский терьер и пятилетний немецкий дог имеют одинаковый паспортный возраст, но находятся несколько на разных участках своей ожидаемой продолжительности жизни.

Сколько человеческих лет собаке в 7 лет

Примерно:

мелкая — 44 года;

средняя — 49 лет;

крупная — 54 года;

гигантская — около 59 лет.

Поэтому распространённое выражение «семилетняя собака уже старая» тоже нельзя применять ко всем животным одинаково.

Сколько человеческих лет собаке в 10 лет

Здесь разница между породами становится особенно большой:

10-летняя небольшая собака — около 56 человеческих лет;

средняя — около 64;

крупная — около 72;

гигантская — около 80.

То есть десятилетний шпиц и десятилетний дог — совсем не одно и то же с точки зрения жизненного этапа.

Сколько человеческих лет собаке в 15 лет

Для собак мелких пород 15 лет можно ориентировочно сравнить с 76 человеческими годами.

Для средней собаки — примерно с 89 годами, для крупной — уже более чем со 100 условными человеческими годами.

До такого возраста крупные и особенно гигантские собаки доживают значительно реже маленьких.

Почему нельзя просто умножить возраст собаки на семь

Правило «один год собаки = семь лет человека» удобно, но биологически слишком примитивно.

Если применять его буквально:

годовалой собаке было бы семь человеческих лет;

двухлетней — 14;

трёхлетней — 21.

Но развитие собак происходит совершенно иначе. Особенно быстро организм меняется в первые месяцы и первые два года жизни.

AVMA и ветеринарные специалисты поэтому используют нелинейную модель: первый год соответствует примерно 15 человеческим, второй — ещё примерно девяти, а дальше темп становится более плавным и зависит от размеров животного.

Именно различия между породами окончательно ломают правило ×7.

Почему маленькие собаки стареют медленнее крупных

У собак действует необычная закономерность: внутри одного вида небольшие животные в среднем живут дольше крупных.

Масштабное исследование, опубликованное в Scientific Reports, включало данные 584 734 собак, в том числе почти 285 тысяч умерших животных. Учёные сравнивали породу, размер, пол и форму головы и обнаружили значительные различия в ожидаемой продолжительности жизни.

Медианная продолжительность жизни всей исследованной популяции составила около 12,5 года. Крупные собаки имели более высокий риск более короткой жизни по сравнению с небольшими.

При этом один только вес всего не объясняет. Порода тоже имеет значение.

Например, в этом исследовании медианная ожидаемая продолжительность жизни лабрадора составляла 13,1 года, немецкого дога — 10,6 года, мастифа — около 9 лет. У некоторых небольших пород показатель превышал 14–15 лет.

Поэтому таблица «человеческого возраста» может быть только приблизительной.

Есть ли научная формула возраста собаки

Есть более современная и очень любопытная модель.

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего сравнили возрастные изменения метилирования ДНК у людей и 104 лабрадоров разного возраста.

В результате появилась формула:

возраст человека = 16 × ln(возраст собаки) + 31,

где ln — натуральный логарифм.

По ней получается примерно:

ДНК-формула показывает, как можно приблизительно сопоставить возраст собаки с человеческим по изменениям метилирования ДНК. Метод был разработан на данных лабрадоров, поэтому он не считается универсальным для всех пород. Инфографика © Life.ru

На первый взгляд цифры странные: например, годовалая собака внезапно превращается в 31-летнего человека.

Причина в том, что исследователи сравнивали молекулярные изменения организма, а не пытались определить, на человека какого возраста похож пёс по поведению или физиологической зрелости.

И главное ограничение: исследование проводилось на лабрадорах. Авторы и ветеринарные специалисты предупреждают, что переносить такую формулу без поправок на все сотни пород нельзя.

Поэтому для владельца питомца таблица с учётом размера пока остаётся понятнее.

Когда собака считается пожилой

Единого возраста вроде «после семи лет» ветеринары сейчас стараются не использовать.

Американская ассоциация ветеринарных клиник AAHA определяет senior, или пожилой этап, как последние 25% предполагаемой продолжительности жизни конкретной собаки.

Это означает, что начало старшего возраста зависит от породы.

Если ожидаемая продолжительность жизни собаки около 16 лет, последние 25% начинаются примерно с 12.

Если порода в среднем живёт около 10 лет, senior-период наступит значительно раньше.

Поэтому гигантская собака может считаться возрастной тогда, когда маленький пёс того же календарного возраста ещё находится в относительно зрелом, но не старческом периоде.

Какие этапы жизни проходит собака

AAHA делит жизнь собаки не на «человеческие годы», а на более полезные с ветеринарной точки зрения стадии:

щенок — от рождения до окончания интенсивного роста, приблизительно до 6–9 месяцев в зависимости от размера;

молодая взрослая собака — от окончания интенсивного роста до завершения физического и социального созревания, обычно примерно до трёх-четырёх лет;

зрелая взрослая собака — от завершения созревания до последней четверти ожидаемой жизни;

пожилая собака — последние 25% ожидаемой продолжительности жизни.

Для здоровья питомца эта классификация гораздо важнее ответа на вопрос, «сколько ему было бы, если бы он был человеком».

От чего зависит скорость старения собаки

На неё влияют сразу несколько факторов.

Размер. В среднем небольшие собаки живут дольше крупных.

Порода.Даже у собак похожего размера ожидаемая продолжительность жизни может различаться.

Генетика.Наследственные заболевания способны влиять на здоровье и продолжительность жизни конкретного животного.

Строение тела. Исследование 2024 года обнаружило различия в продолжительности жизни в том числе между собаками с разной формой головы. Например, у плоскомордых пород риски более короткой жизни были выше.

Состояние здоровья и образ жизни. Поэтому реальный биологический возраст двух десятилетних собак одной породы тоже может различаться.

Как правильно посчитать возраст своей собаки по человеческим меркам

Самый удобный алгоритм выглядит так:

Определите точный календарный возраст питомца.

Узнайте его нормальный взрослый вес.

Отнесите собаку к мелкой, средней, крупной или гигантской группе.

Найдите строку с возрастом в таблице Life.ru.

Используйте полученную цифру как ориентир, а не медицинский показатель.

По ДНК-формуле годовалая собака соответствует примерно 31-летнему человеку, но эта модель отражает молекулярное старение, а не буквальный уровень зрелости. Фото © Life.ru

Если собака находится на границе весовых категорий, разумнее брать диапазон из двух соседних столбцов.

Например, десятилетняя собака массой около 24–26 кг может ориентировочно соответствовать диапазону 64–72 человеческих лет, а не одной магической цифре.

Главное: сколько человеческих лет вашей собаке

Самое важное можно запомнить без калькулятора:

1 год собаке ≈ 15 лет человеку;

2 года ≈ 24 года;

после двух лет маленькие собаки стареют медленнее крупных;

поэтому возраст нельзя просто умножать на семь;

чем старше становится животное, тем сильнее расходятся показатели разных размерных групп;

любая таблица показывает лишь примерный человеческий эквивалент, а не реальный биологический возраст.

Для ветеринара важнее порода, размер, ожидаемая продолжительность жизни и состояние конкретного животного, чем число «человеческих лет».

Частые вопросы

Сколько человеческих лет собаке в один год?

Около 15 лет. Простое умножение на семь неверно, поскольку в первый год собаки развиваются значительно быстрее человека.

Сколько человеческих лет собаке в два года?

Примерно 24 года независимо от размера. После двух лет различия между мелкими и крупными породами становятся заметнее.

Если собаке пять лет, сколько это по человеческим меркам?

Около 36 лет для маленькой собаки, 39 для средней, 42для крупной и примерно 45 для гигантской.

Если собаке семь лет, сколько это человеческих?

Примерно от 44 до 59 человеческих лет в зависимости от размера животного.

Если собаке десять лет, сколько это человеческих?

Ориентировочно 56 лет для мелкой породы, 64 для средней, 72 для крупной и около 80 для гигантской.

Если собаке 15 лет, сколько это человеческих?

Для небольшой собаки — примерно 76 человеческих лет. Для крупных пород человеческий эквивалент будет значительно выше.

Правда ли, что один год собаки равен семи человеческим?

Нет. Это устаревшее упрощение. В первый год собака развивается примерно до уровня 15-летнего человека, к двум годам — примерно до 24-летнего, после чего скорость старения зависит от породы и размера.

Какая формула возраста собаки самая точная?

Универсальной точной формулы не существует. Для бытовой оценки удобнее таблицы с поправкой на размер. ДНК-формула 16 × ln(возраста собаки) + 31 основана на исследовании лабрадоров и не предназначена для точного пересчёта возраста любой породы.

Кто стареет быстрее — маленькие или большие собаки?

В среднем крупные и гигантские собаки стареют быстрее и живут меньше небольших. Разница особенно заметна во второй половине жизни.

С какого возраста собака считается старой?