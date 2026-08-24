Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда V стабилизировалось в больнице

Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда V остаётся стабильным после ухудшения в минувшие выходные. Монарх получает антибиотики из-за бактериальной инфекции крови и проходит курс лечения, сообщил Королевский двор Норвегии.

Харальд V находится в Национальном госпитале Осло около недели. Изначально его госпитализировали на фоне гемолитической анемии: применявшаяся терапия привела к скоплению жидкости в организме, из-за чего потребовалось стационарное наблюдение.

Король уже несколько недель находится на больничном. Пока он не исполняет обязанности, функции регента перешли к его сыну — кронпринцу Хокону. Это подтверждает и актуальное расписание норвежского королевского дома.

В последние годы Харальд V неоднократно попадал в больницу. В феврале 2026 года его госпитализировали на Тенерифе с инфекцией и обезвоживанием.

Ранее Life.ru писал об ухудшении состояния Харальда V. Тогда стало известно, что у монарха обнаружили бактериальную инфекцию крови и назначили антибиотики. При этом проблемы со здоровьем преследуют его довольно часто, ведь в феврале он также был госпитализирован.