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24 августа, 12:56

Здание МФЦ повреждено в Новой Каховке после атаки ВСУ

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ пострадало здание МФЦ — оно повреждено. Об этом сообщил врио главы города Владимир Оганесов.

«Последствия обстрела в округе. В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждено административное здание «МФЦ». К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

Четыре человека ранены в курском селе Песчаное при ударе дронов ВСУ
Четыре человека ранены в курском селе Песчаное при ударе дронов ВСУ

Ранее стало известно, что ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Число пострадавших достигло 12 человек.

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Наталья Афонина
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