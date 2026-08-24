Здание МФЦ повреждено в Новой Каховке после атаки ВСУ

В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ пострадало здание МФЦ — оно повреждено. Об этом сообщил врио главы города Владимир Оганесов.

«Последствия обстрела в округе. В результате обстрела в городе Новая Каховка повреждено административное здание «МФЦ». К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на Краснодарский край. Основной удар пришелся по гражданским объектам: в Краснодаре обломки БПЛА попали в частный детский центр с круглосуточным пребыванием, в результате чего погибли трое детей. Число пострадавших достигло 12 человек.