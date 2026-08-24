Военнослужащие группировки «Север» продолжают отодвигать силы противника от государственной границы. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ 24 августа.

В ведомстве сообщили о взятии под контроль населенного пункта Перше Травня в Сумской области. При зачистке этой территории отличились подразделения 810-й бригады и 145-го полка морской пехоты. Также в ведомстве отметили штурмовиков 15-го танкового полка и бойцов 41-го и 22-го мотострелковых полков.

Сейчас наступление идёт одновременно на всех участках фронта. За счёт этого российские военные продолжают отодвигать врага всё дальше от рубежей страны.

Как уточнили в Минобороны, цель таких действий — формирование полосы безопасности. Она создаётся на территории Сумской и Харьковской областей.

Также за последние сутки российские военные освободили Долинку в Запорожской области и Кучеров Яр в ДНР. А за прошлую неделю наши парни установили контроль над 11 населёнными пунктами в Донбассе и Новороссии.