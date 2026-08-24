Самый юный «нарушитель»: Малыш выбежал на поле и ненадолго остановил матч в США

Неожиданный «футболист» появился на поле во время матча американской MLS между «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Миннесотой Юнайтед». В компенсированное время второго тайма на газон выбежал маленький ребёнок, из-за чего арбитру пришлось ненадолго остановить встречу.

Курьёзный эпизод произошёл на стадионе PayPal Park в Сан-Хосе. Малыш добрался до поля и направился в сторону футболистов, пока взрослые бросились его догонять.

Малыш выбежал на поле во время матча MLS. Видео © X / @MNUFC / Minnesota United FC

Ребёнка быстро унесли с газона, после чего игра возобновилась. В MLS с юмором назвали юного нарушителя едва ли не «главным открытием» очередного игрового дня.

К этому моменту судьба матча фактически уже была решена. «Миннесота Юнайтед» разгромила хозяев со счётом 5:1, а необычная пауза произошла уже в добавленное ко второму тайму время.

Выход малыша на газон стал далеко не первым необычным вторжением на футбольное поле. В самой MLS матчи раньше прерывали в том числе животные, а видео подобных эпизодов регулярно становятся вирусными в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказывал, как корова внезапно выбежала на поле и прервала матч Кубка Брянской области. Животное промчалось вдоль газона в начале второго тайма, заставив футболистов разбежаться в стороны.