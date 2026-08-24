В Адыгее ликвидировали открытое горение на складе Ozon

Открытое горение на территории логистического центра Ozon в Тахтамукайском районе Адыгеи ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

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