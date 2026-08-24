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Регион
24 августа, 16:28

В Адыгее ликвидировали открытое горение на складе Ozon

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС России. Обложка © Life.ru

Открытое горение на территории логистического центра Ozon в Тахтамукайском районе Адыгеи ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

«В 18:00 мск объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

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Напомним, пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее возник в результате атаки украинских БПЛА. К тушению привлекли силы МЧС и спасательные подразделения. Позднее стало известно о локализации возгорания.

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Матвей Константинов
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