«Будто земля вздрагивала»: Как краснодарцы пережили ночной налёт дронов ВСУ

Жители Краснодара во время ночной атаки БПЛА несколько часов прятались в укрытиях, пока над городом работала ПВО и гремели взрывы. Одна из горожанок рассказала, что после сигнала тревоги услышала жужжание и звук пикирующего беспилотника прямо над головой, после чего люди бросились к домам.

«Мы бежали к дому не оглядываясь. А потом, с часу ночи до четырёх утра, мы прятались на подземной парковке. Даже там были слышны взрывы — ощущалась сильная тряска, будто земля вздрагивала от каждого удара», — отметила собеседница RG.ru.

В укрытии вместе с ней находились около десяти семей, однако некоторые жильцы оставались на улице и наблюдали за происходящим. Другой очевидец, живущий на границе Краснодара и Адыгеи, услышал первый взрыв около 23:55, он насчитал за ночь больше десяти громких хлопков.