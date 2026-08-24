«Будто земля вздрагивала»: Как краснодарцы пережили ночной налёт дронов ВСУ
RG.ru: Жители Краснодара прятались на парковке 3 часа во время атаки БПЛА ВСУ
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Жители Краснодара во время ночной атаки БПЛА несколько часов прятались в укрытиях, пока над городом работала ПВО и гремели взрывы. Одна из горожанок рассказала, что после сигнала тревоги услышала жужжание и звук пикирующего беспилотника прямо над головой, после чего люди бросились к домам.
«Мы бежали к дому не оглядываясь. А потом, с часу ночи до четырёх утра, мы прятались на подземной парковке. Даже там были слышны взрывы — ощущалась сильная тряска, будто земля вздрагивала от каждого удара», — отметила собеседница RG.ru.
В укрытии вместе с ней находились около десяти семей, однако некоторые жильцы оставались на улице и наблюдали за происходящим. Другой очевидец, живущий на границе Краснодара и Адыгеи, услышал первый взрыв около 23:55, он насчитал за ночь больше десяти громких хлопков.
Напомним, в ночь на 24 августа при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли трое детей, ещё семеро несовершеннолетних получили ранения. Также обломки дрона упали на пятиэтажку. Кроме того, ВСУ атаковали логистический центр Ozon. Позже региональный оперштаб сообщил, что общее число пострадавших выросло до 12 человек, десятерых госпитализировали. Что известно об атаке на Краснодар к этому часу — в обновляемом материале Life.ru.
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