«Искусственная привязанность»: Психиатр раскрыла неочевидную опасность ИИ для детей

Общение с нейросетью может стать для ребёнка слишком комфортной заменой реальных отношений, предупредила психиатр и психотерапевт Алина Попович. По её словам, чат-бот подстраивается под пользователя, всегда готов поддержать разговор и тем самым создаёт ощущение индивидуального контакта.

При этом живое общение устроено сложнее: ребёнку приходится учитывать эмоции другого человека, сталкиваться с непониманием, объяснять свою позицию и искать компромисс. Именно такой опыт развивает эмпатию, способность справляться с разочарованием и навыки общения.

«Риск искусственной привязанности заключается не в самом факте использования ИИ, а в том, что ребёнок может начать выбирать предсказуемый искусственный контакт вместо сложного человеческого взаимодействия», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Искусственный интеллект может оставаться полезным помощником в учёбе, развитии интересов и тренировке отдельных навыков. Проблема начинается тогда, когда технология занимает место живого общения, а не дополняет его, резюмировала эксперт.

Тем временем больше подростков предпочитают рассказывать о личных проблемах нейросетям, а не реальным людям. Психологи связывают это с тем, что при разговоре с ИИ человек меньше боится осуждения, насмешек и нежелательных советов.