«Мне с этим жить»: Сын Децла раскрыл всю правду о роли отца в своей карьере

Известность Децла помогает его сыну Антонию Толмацкому строить музыкальную карьеру, но одновременно создаёт дополнительное давление. Молодой человек признаёт, что вместе с вниманием аудитории ему достались сравнения с отцом, критика и повышенный интерес к личной жизни.

Тони гордится отцом, но не считает, что должен повторять его творческий путь. По словам музыканта, они разные люди, однако публика продолжает оценивать его поступки и творчество через призму известной фамилии. Семейные конфликты и публикации в СМИ также мешают сформировать собственный образ.

«Так что в какие-то моменты мне проще, слава отца помогает, а в других случаях — мешает. Но я родился в такой семье, мне с этим жить, я ничего не сделаю со своим происхождением, поэтому жаловаться грешно», — признался собеседник Леди Mail.

Ранее 20-летний Тони признался, что не может найти работу и живёт у бабушки на деньги девушки. Молодой человек объяснял, что сосредоточен на музыке и саморазвитии, а узнаваемость заметно ограничивает выбор обычной подработки.