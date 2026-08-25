«С такой радостью показали»: Баканов высказался о сносе Францией комплекса для запуска «Союзов»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что был удивлён решением французских властей снести стартовую площадку для запусков «Союза-СТ» с космодрома Куру. В интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву он признался, что российский комплекс приносил пользу обеим странам, но из вредности Париж начал ломать всё, что связывало его с Москвой. Баканов напомнил, что, к примеру, США от сотрудничества с РФ в космической сфере не отказывались, несмотря ни на что.

Интервью Баканова. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Какое-то странное было принято решение. Стартовый стол под ракету «Союз» мы размещали на Куру. Недавно они [французы] с такой радостью показывали, как его сносят. Это инженерно-техническое сооружение, которое обеспечило десятки пусков. Зачем сносить то, что приносило пользу? Это их решение», — пояснил чиновник.

Мобильная башня обслуживания стартового комплекса для российских ракет «Союз-СТ» на космодроме Куру была снесена в апреле 2026 года. Пуски российских аппаратов прекратились там в 2022 году, поле того как Париж ввёл санкции в отношении Москвы. С 2011 по 2022 год оттуда выполнили 27 запусков, уничтожен комплекс был серией подрывов. Теперь комплекс французы переоборудуют под новую европейскую ракету Maia.

По данным European Spaceflight, первый запуск Maia с бывшей площадки «Союза» перенесли с 2026 на 2027 год. При этом разработчики планируют сохранить значительную часть инфраструктуры, включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

Также глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что человечество всегда должно иметь запасной вариант в масштабах Вселенной, куда перебраться с планеты Земля в случае катастрофы. По его словам, не за горами колонизация Луны и Марса.