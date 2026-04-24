24 апреля, 15:06

Конец эпохи «Союзов» в Куру: стартовую площадку демонтировали взрывом

На космодроме Куру взорвали площадку для российских «Союзов»

Кадр из видео © Telegram / Закрытый космос

Кадр из видео © Telegram / Закрытый космос

На европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ». Мобильную башню обслуживания снесли при помощи взрыва. Кадры демонтажа появились в Telegram-канале эксперта по российской космонавтике, бывшего руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца.

Работы прошли 24 апреля. Перед подрывом специалисты сняли кабель-мачты и ферменные опоры, которые раньше использовались для установки ракеты в вертикальное положение. Высота мобильной башни обслуживания составляла 52 метра. Она была одной из ключевых частей инфраструктуры, созданной для запусков российских носителей с европейской площадки.

«Союз-СТ» — версия ракеты среднего класса «Союз-2», адаптированная для стартов с космодрома Куру. С 2011 по 2022 год оттуда выполнили 27 запусков.

После начала специальной военной операции пуски российских ракет с этой площадки прекратились. Теперь комплекс переоборудуют под новую европейскую ракету Maia.

Забудьте про ядерку в космосе: чем Россия реально расправится со спутниками НАТО
Забудьте про ядерку в космосе: чем Россия реально расправится со спутниками НАТО

По данным European Spaceflight, первый запуск Maia с бывшей площадки «Союза» перенесли с 2026 на 2027 год. При этом разработчики планируют сохранить значительную часть инфраструктуры, включая монтажно-испытательный комплекс, железную дорогу, хранилища жидкого кислорода и заправочные станции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Алексей Берковиц
