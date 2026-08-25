При пожаре на Амурском ГХК пострадали 123 человека
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В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе пострадали 123 человека, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
«В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек», — говорится в сообщении.
Ещё 104 человека получили лёгкие повреждения — в основном порезы и ушибы. Им помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
Компания находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения. В Амурскую область готовится к вылету спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. К работе также привлечены частные медицинские организации региона.
На площадке продолжается ликвидация очага возгорания. Специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.
Напомнитм, в Приамурье на стройплощадке Амурского ГХК 25 августа произошёл пожар. Возгорание случилось на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное технологическое оборудование комплекса не повреждено. Все сотрудники, кроме участвовавших в тушении, были выведены с территории объекта.
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