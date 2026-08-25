При пожаре на Амурском ГХК пострадали 123 человека

В результате пожара на Амурском газохимическом комплексе пострадали 123 человека, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«В больницы города Свободный с травмами средней и высокой степени тяжести госпитализированы 19 человек», — говорится в сообщении.

Ещё 104 человека получили лёгкие повреждения — в основном порезы и ушибы. Им помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Компания находится в постоянном контакте с Министерством здравоохранения. В Амурскую область готовится к вылету спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров. К работе также привлечены частные медицинские организации региона.

На площадке продолжается ликвидация очага возгорания. Специалисты ведут контролируемое выжигание остатков технических газов.

Напомнитм, в Приамурье на стройплощадке Амурского ГХК 25 августа произошёл пожар. Возгорание случилось на вспомогательном участке установки пиролиза. Основное технологическое оборудование комплекса не повреждено. Все сотрудники, кроме участвовавших в тушении, были выведены с территории объекта.