Фанатов Канье Уэста призвали пока не сдавать билеты на концерты в Петербурге
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Россиянам, купившим билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге, пока не стоит оформлять возврат. Сами выступления официально не отменены, хотя «Газпром Арена» отказалась принимать шоу из-за отсутствия договора с организаторами, рассказал адвокат Кирилл Ермаков.
По его словам, добровольный отказ зрителя от уже купленного билета и возврат денег из-за отмены мероприятия — это «два разных механизма», поэтому торопиться с самостоятельной сдачей билетов сейчас не стоит.
Если концерты всё-таки официально отменят, покупатель сможет потребовать деньги у продавца. Как пояснил собеседник 360.ru, при необходимости можно направить досудебную претензию, а в крайнем случае обратиться в суд.
Напомним, 24 августа «Газпром Арена» заявила, что не примет концерты Канье Уэста из-за неподписанного договора. Однако на следующий день организаторы заверили, что сами шоу не отменены, подготовка продолжается в штатном режиме.
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