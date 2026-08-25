Фанатов Канье Уэста призвали пока не сдавать билеты на концерты в Петербурге

Россиянам, купившим билеты на концерты Канье Уэста в Петербурге, пока не стоит оформлять возврат. Сами выступления официально не отменены, хотя «Газпром Арена» отказалась принимать шоу из-за отсутствия договора с организаторами, рассказал адвокат Кирилл Ермаков.

По его словам, добровольный отказ зрителя от уже купленного билета и возврат денег из-за отмены мероприятия — это «два разных механизма», поэтому торопиться с самостоятельной сдачей билетов сейчас не стоит.

Если концерты всё-таки официально отменят, покупатель сможет потребовать деньги у продавца. Как пояснил собеседник 360.ru, при необходимости можно направить досудебную претензию, а в крайнем случае обратиться в суд.