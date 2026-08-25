Бывшего главного военного метеоролога России начали судить за должностные преступления

235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника гидрометеорологической службы Минобороны России полковника Владимира Удриша. Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает «Коммерсантъ».

Удриша обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на служебный подлог. Подробности предполагаемых преступлений не раскрываются. Потерпевшей стороной по делу признано Министерство обороны России.

Адвокат бывшего начальника службы и представитель военного ведомства от комментариев изданию отказались.

Удриш на протяжении многих лет возглавлял гидрометеорологическую службу Вооружённых сил РФ. Она обеспечивает военных оперативными прогнозами погоды, информацией о состоянии моря и ледовой обстановке, а также предупреждает об опасных природных явлениях.

Данные службы используются, в частности, при планировании полётов авиации, боевых стрельб и передвижения подразделений. В её структуру входят специализированные центры и посты наблюдения.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд сократил с 19 до 10 лет срок бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову. Его признали виновным в мошенничестве, получении взятки, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия.