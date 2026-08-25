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25 августа, 13:04

Бывшего главного военного метеоролога России начали судить за должностные преступления

Экс-главу гидрометеослужбы Минобороны начали судить в закрытом режиме

Обложка © rshu.ru

Обложка © rshu.ru

235-й гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего начальника гидрометеорологической службы Минобороны России полковника Владимира Удриша. Процесс проходит в закрытом режиме, сообщает «Коммерсантъ».

Удриша обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на служебный подлог. Подробности предполагаемых преступлений не раскрываются. Потерпевшей стороной по делу признано Министерство обороны России.

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Адвокат бывшего начальника службы и представитель военного ведомства от комментариев изданию отказались.

Удриш на протяжении многих лет возглавлял гидрометеорологическую службу Вооружённых сил РФ. Она обеспечивает военных оперативными прогнозами погоды, информацией о состоянии моря и ледовой обстановке, а также предупреждает об опасных природных явлениях.

Данные службы используются, в частности, при планировании полётов авиации, боевых стрельб и передвижения подразделений. В её структуру входят специализированные центры и посты наблюдения.

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Марина Фещенко
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