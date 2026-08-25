Чепа: Россия лишит Армению «подарков», если Ереван будет подыгрывать Западу

Россия может отказаться от преференций, которые годами предоставляла Армении, если Ереван продолжит «подыгрывать Западу». Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Они хотят получать все преференции от России и подыгрывать Западу. Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали [этой] стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну», — сказал депутат ТАСС.

По мнению Чепы, Армения не сможет одновременно интегрироваться в Евросоюз и оставаться участником Евразийского экономического союза. Парламентарий также прокомментировал отношения Еревана с ОДКБ.

«Никто не будет, пусть сами выходят. Не хотят, пусть выходят. Никто никого не держит», — сказал он, говоря о возможном прекращении членства Армении в организации.

Заявление прозвучало на фоне нового этапа сближения Еревана с Евросоюзом. Премьер Никол Пашинян сообщил, что Армения намерена начать подготовку официальной заявки на вступление в ЕС. При этом республика пока остаётся членом ЕАЭС, а своё участие в работе ОДКБ ранее заморозила.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян объявил о скором начале подготовки заявки Армении на вступление в Евросоюз. Сам премьер признавал, что в случае полноценного членства в ЕС совмещать его с участием в ЕАЭС не получится.