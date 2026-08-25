Коц: Зеленский сам «выдал цели» для российских «Гераней»

Владимир Зеленский публичными заявлениями о сохранившихся маршрутах украинского экспорта фактически сам указал направления, представляющие интерес для российских ударных беспилотников. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, вместо доклада западным союзникам украинская сторона раскрыла информацию о том, как Киев пытается компенсировать сокращение морских перевозок.

«Если публично перечислить, что у тебя еще работает, список перестает быть секретом и становится набором целей», — написал Коц в Telegram.

Военкор обратил внимание на заявления украинских властей о переходе части аграрного экспорта на альтернативные маршруты после сокращения перевозок через порты Большой Одессы. Речь идёт, в частности, о железнодорожной, автомобильной и дунайской логистике.

Ранее Зеленский признал, что объём морских перевозок сократился в три-четыре раза. По его словам, сейчас через Большую Одессу ежедневно проходит лишь несколько судов.