Одолжите у Барсика: Энтомолог назвал необычный способ спастись от мошкары на пляже

Россиянам предложили необычный способ защиты от кровососущих насекомых на пляжах — закреплять на руках и ногах ошейники от блох для домашних животных. Таким советом с SHOT ПРОВЕРКОЙ поделился энтомолог Владимир Ефременко.

К специалисту обратились после истории российской туристки, отдыхавшей на китайском курорте Санья. Девушка часто лежала непосредственно на песке, после чего её, по словам эксперта, искусали мошки-мокрецы.

Через несколько дней тело россиянки покрылось волдырями, а сильный зуд сохранялся около недели.

Подписчица показала, что стало с её ногами после укусов мошек на пляже в китайской Санье. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Ефременко в первую очередь посоветовал пользоваться средствами против насекомых на основе пиретринов — веществ, которые получают в том числе из далматской ромашки. Если подходящего средства рядом нет, энтомолог предложил в качестве альтернативы закреплять на конечностях противоблошиные ошейники для кошек или собак.

При этом такие ошейники выпускаются для животных, а не для ношения человеком. Роспотребнадзор рекомендует использовать репеллентные и инсектицидные средства строго в соответствии с их назначением и инструкцией на этикетке.

Проблемы после встреч с насекомыми на курортах у россиян возникают не впервые. Ранее Life.ru рассказывал о туристке, которая больше месяца лечила сыпь после укусов насекомых на Пхукете. Врачи диагностировали у неё инсектный дерматит.