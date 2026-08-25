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25 августа, 14:39

«Спектакль Запада»: В России разоблачили махинации Зеленского с «мирным планом»

Сенатор Джабаров: Зеленский разработал «мирный план», чтобы дать передышку ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый «мирный план» Владимира Зеленского может быть попыткой добиться паузы в конфликте и дать ВСУ время восстановить силы, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, условия урегулирования должны обсуждаться между Москвой и Киевом, а не навязываться Вашингтоном.

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Сенатор полагает, что инициатива появилась на фоне тяжёлой ситуации для украинских войск. Возможная заморозка конфликта и затяжные переговоры, по его оценке, могут дать ВСУ возможность перевооружиться и подготовиться к продолжению конфликта.

«То, что Зеленский с американцами согласовывает свои предложения, а потом нам предлагают готовый план, так быть не должно. <...> Всё это бред, который тянет на спектакль, разыгрывающийся Западом», — заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский совместно с США и европейскими странами подготовил новый «мирный план». Среди заявленных предложений — прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии соприкосновения и создание буферной зоны.

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Борис Эльфанд
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