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Регион
25 августа, 15:06

«Уже опоздал»: Экономист оценил угрозы Макрона ввести санкции против России

Экономист Зубец: Новые санкции Макрона не оставят Россию без бензина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона усилить санкционное давление на Россию вряд ли способна серьёзно ударить по внутреннему топливному рынку. Возможные ограничения на поставки бензина через третьи страны скорее окажут психологический эффект, чем приведут к реальному дефициту, считает экономист Алексей Зубец.

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По его оценке, применительно к энергоносителям речь прежде всего может идти о бензине, часть которого поступает из Белоруссии, Турции и Индии, однако заблокировать эти поставки Макрон не сможет. Более того, импортный бензин составляет лишь единицы процентов от общей потребности России.

«Если они не введут санкции прямо сегодня, можно сказать, что они уже опоздали», — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ в беседе с «Царьградом».

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Ранее Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому дополнительные поставки ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО. Французский лидер заявил о намерении и дальше усиливать поддержку Киева.

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Борис Эльфанд
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