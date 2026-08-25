«Розовый горизонт» возрастом 13 тысяч лет: Что нашли учёные на дне Онежского озера

Российские учёные обнаружили в отложениях Онежского озера необычный слой возрастом около 13 тысяч лет, который может хранить следы древнего космического события. В так называемом «розовом горизонте» нашли большое количество микроскопических частиц оксида железа. Исследователи допускают, что часть вещества могла попасть на Землю из космоса.

О результатах рассказал декан факультета географии РГПУ имени А. И. Герцена Дмитрий Субетто на VII Международной конференции «Палеолимнология Северной Евразии». Необычный слой хорошо прослеживается в донных отложениях по всей акватории Онежского озера и резко отличается от окружающих его глин.

«В толще озерно-ледниковых глин ученые обнаружили высокие концентрации в "розовом горизонте" частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Этот факт, а также обнаружение "горизонта" с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории Онежского озера может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли», — рассказал Субетто.

Учёные связывают возраст находки примерно с 12,9–12,8 тысячи лет назад. На этот период приходится начало позднего дриаса — эпохи резкого возвращения холодного климата после предшествовавшего потепления. Существует гипотеза, согласно которой климатические изменения могло запустить столкновение Земли или её атмосферы с крупным космическим телом.

Однако считать находку окончательным доказательством падения астероида пока нельзя. В научной работе, посвящённой «розовому горизонту», речь идёт о предварительных свидетельствах возможного внеземного вещества. Некоторые обнаруженные химические элементы встречаются как в метеоритах, так и в земных отложениях, поэтому исследователям потребуются дополнительные геохимические и хронологические проверки.

Исследование позволило учёным одновременно восстановить масштабные изменения самого Онежского озера после ледникового периода. Около 13 тысяч лет назад его площадь достигала примерно 33 тысяч квадратных километров — почти втрое больше современной. Объём воды составлял около 900 кубических километров, а максимальная глубина могла доходить до 300 метров.

За сравнительно короткий период в одну-две тысячи лет древнее озеро накопило около 52 кубических километров донных отложений массой более 30 миллиардов тонн. По словам исследователей, столь высокая скорость была связана с интенсивным таянием ледника и активным разрушением пород вокруг водоёма.

Теперь «розовый горизонт» может стать важным маркером для сопоставления отложений в разных районах Северо-Запада России. Учёные продолжают выяснять его происхождение и проверять возможную связь с масштабным событием, произошедшим на рубеже позднего дриаса.

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