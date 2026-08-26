Польскому евродепутату грозит срок за отрицание преступлений нацистов в Аушвице

Польскому евродепутату и лидеру партии «Конфедерация польской короны» Гжегожу Брауну предъявили обвинение в отрицании преступлений геноцида в нацистском лагере Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил польский Институт национальной памяти.

По данным ведомства, прокурор краковского отделения Комиссии по расследованию преступлений против польского народа предъявил Брауну обвинение 25 августа.

Следствие связывает дело с высказываниями политика летом 2025 года. Браун выступил в эфире радиостанции Wnet, а также поговорил с блогером Яном Поспешальским на его YouTube-канале. Во время этих выступлений евродепутат оспаривал существование газовых камер в Аушвице-Биркенау.

Институт национальной памяти заявил, что Браун публично отрицал преступления, которые представители Третьего рейха совершили в немецком концентрационном лагере и лагере смерти Аушвиц-Биркенау.

Браун не признал вину и отказался давать показания. Польское законодательство предусматривает за подобные действия до трёх лет лишения свободы.

Ранее Браун назвал Украину врагом Польши, а не союзником. По его словам, причиной такого отношения стала героизация украинских националистов из УПА*. На митинге памяти жертв национализма политик призвал польские власти прекратить помощь Киеву, включая поставки оружия.

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