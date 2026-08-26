Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на два месяца

Сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Седрака Кочаряна отправили под арест на два месяца. Такое решение принял суд после ходатайства следствия, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

По словам защитника, суд полностью удовлетворил требование правоохранителей и избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд полностью удовлетворил ходатайство следствия. Господин Кочарян арестован на два месяца», – заявил Кочубаев журналистам.

Накануне Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании Седрака Кочаряна и его отца в Ереване. Генпрокуратура страны заявила, что расследование связано с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и отмывании денег. Возбуждено уголовное дело. Сам бывший президент виновным себя не признаёт, а его защита настаивает на необоснованности обвинений.