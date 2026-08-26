Александра Митрошина отправила миллионы на нужды СВО ради спасения репутации

Александра Митрошина, ранее выступавшая с критикой спецоперации, перевела 20 млн рублей на нужды СВО, ФК «ZOV» и благотворительные проекты. По утверждению защиты осуждённой юристки Алисы Волховой, эти пожертвования стали попыткой «восстановления репутации» и получения смягчающих обстоятельств в затяжном конфликте с налоговой службой. Детали истории выяснил телеграм-канал Mash.

До 2024 года блогер рассматривала возможность получения паспортов других стран, включая государства Карибского бассейна, опасаясь преследования со стороны правоохранительных органов. Ситуация изменилась, когда супруг Александры, Тимур Кошкаров, взял под контроль управление бизнес-процессами, уволил прежнюю команду и настоял на возвращении жены в Россию.

Волхова, получившая четыре года колонии за мошенничество, заявила, что Митрошина «резко переобулась» и обвинила её в хищении тех самых 20 миллионов. По версии защиты юристки, Александра сделала это для снятия с себя претензий правоохранителей.

Также Алиса утверждает, что блогер задолжала ей 10,5 млн рублей, взятых наличными на операционные расходы в Dubai Opera. Сам Кошкаров, по мнению окружения, изолировал супругу от старых друзей и окружения, преследуя цель установления полного контроля над всеми активами и проектами медийной звезды.

Вместе с изменением политического вектора Александра удалила из социальных сетей все прежние записи, содержавшие оппозиционную риторику или критику действий властей. История с возвращением и уголовными делами против бывших партнёров стала поворотной точкой в биографии контент-мейкера.

Напомним, блогер Митрошина была приговорена судом к трём годам условно и штрафу 900 тыс. рублей за отмывание денег, хотя обвинение требовало реального срока, а защита добилась смягчения наказания. Позже было выдвинуто обвинение в мошенничестве против адвокатов блогера Алисы Волховой и Ольги Гольцевой. По версии следствия, в 2024 году Волхова убедила Митрошину перевести ей и Гольцевой 41 миллион рублей. Блогер тогда находилась под следствием по делу о легализации доходов, и адвокаты обещали помочь урегулировать ситуацию. Якобы деньги пошли на закрытие уголовного дела и исключение из «чёрных списков» администрации президента, которых на деле не существовало. Средства адвокаты растратили. Их осудили на четыре года.