Двойник Зеленского с голосом солиста «Руки Вверх!» пропал в зоне СВО

44-летний Самвел Царукян, известный в сети как «двойник Зеленского» с тембром голоса лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет SHOT.

Ранее Царукян приобрел широкую известность благодаря публикациям из колонии, где он отбывал 12-летний срок за производство и продажу наркотиков. Пользователи соцсетей завирусили видео, на которых заключенный исполнял каверы на популярные хиты группы «Руки Вверх!», такие как «Он тебя целует» и «У реки девчонка». Помимо вокальных данных, внимание аудитории привлекло внешнее сходство артиста с украинским лидером.

После освобождения Царукян принял решение отправиться на фронт. Известно, что в ходе боевых действий он уже получал ранение, однако после прохождения курса лечения принял решение вернуться в зону СВО. В настоящий момент связь с ним утрачена, и мужчина официально числится пропавшим без вести.

Ранее Life.ru сообщал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» заключил контракт и отправился на СВО. После прибытия в колонию строгого режима он получил право подать соответствующее заявление и впоследствии оказался в зоне спецоперации.