Немецкий депутат Маркус Фронмайер («Альтернатива для Германии, АдГ) указал на несоответствие между курсом правительства ФРГ и внутренними трудностями страны. По его словам, канцлер Фридрих Мерц говорит о продолжении поддержки Украины, пока в его стране усугубляются экономические проблемы. Своим мнением парламентарий поделился в соцсети X.

Поводом для критики стало недавнее выступление Мерца. Политик вновь заявил, что Берлин будет твёрдо стоять на стороне Киева.

Фронмайер обратил внимание на то, что одновременно с такими обещаниями урезаются социальные программы для граждан. В частности, сокращаются жилищные льготы и выплаты по медицинской страховке.

Кроме того, по его словам, немцам отказывают в снижении налогов на топливо. При этом финансирование украинского направления не останавливается.

Ранее его однопартиец Евгений Шмидт утверждал, что киевские власти расходуют деньги немецких налогоплательщиков без какой-либо отчётности. Он отметил, что политики в Берлине это поддерживают.

Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву не меняют ситуацию, а лишь продлевают боевые действия. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что подобные грузы являются законной целью для военных.