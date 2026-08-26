«Твёрдо стоим на стороне Украины»: В бундестаге удивились приоритетами Мерца
Депутат бундестага Фронмайер: Мерц обещает помощь Киеву, урезая льготы немцам
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Немецкий депутат Маркус Фронмайер («Альтернатива для Германии, АдГ) указал на несоответствие между курсом правительства ФРГ и внутренними трудностями страны. По его словам, канцлер Фридрих Мерц говорит о продолжении поддержки Украины, пока в его стране усугубляются экономические проблемы. Своим мнением парламентарий поделился в соцсети X.
Поводом для критики стало недавнее выступление Мерца. Политик вновь заявил, что Берлин будет твёрдо стоять на стороне Киева.
Фронмайер обратил внимание на то, что одновременно с такими обещаниями урезаются социальные программы для граждан. В частности, сокращаются жилищные льготы и выплаты по медицинской страховке.
Кроме того, по его словам, немцам отказывают в снижении налогов на топливо. При этом финансирование украинского направления не останавливается.
Ранее его однопартиец Евгений Шмидт утверждал, что киевские власти расходуют деньги немецких налогоплательщиков без какой-либо отчётности. Он отметил, что политики в Берлине это поддерживают.
Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву не меняют ситуацию, а лишь продлевают боевые действия. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что подобные грузы являются законной целью для военных.
Ранее британские СМИ сообщили, что «Коалиция желающих» по Украине может распасться после 2027 года. Одной из причин названы хрупкие позиции Мерц, рейтинги которого продолжают рушиться.
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