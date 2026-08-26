«Любимый солдат» Трампа собрался в Вашингтон: Палису прочат в послы Украины в США

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса может возглавить украинское посольство в США. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Одним из аргументов в пользу его кандидатуры издание называет отношение к нему президента США Дональда Трампа. Ранее американский лидер называл Палису своим «любимым солдатом» на Украине.

При этом возможное назначение связано не только с симпатией Трампа. По данным «РБК-Украина», в Киеве учитывают нынешнюю работу Палисы рядом с Зеленским и его участие в вопросах обороны.

Среди потенциальных кандидатов на должность рассматривают также бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. В целом речь идёт о представителях военной, дипломатической и политической сфер.

Окончательное решение по кандидатуре нового посла пока не принято. Должность остаётся вакантной после ухода Ольги Стефанишиной.

41-летний Палиса — украинский военный и государственный деятель, заместитель главы офиса президента Украины с ноября 2024 года, бригадный генерал. Родился в 1985 году в БССР в семье военнослужащего, имеет высшее военное образование, в том числе проходил обучение в Командно-штабном колледже армии США. С 2002 года проходил службу в всу, командовал 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр». В своей должности в Офисе Президента занимается вопросами национальной безопасности и обороны.

Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США 3 августа. Сама Стефанишина заявила, что это было её личное решение, продиктованное «личными обстоятельствами», однако СМИ связали её отставку с открытым против неё уголовным делом. В рамках этого дела, возбуждённого Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, экс-послу предъявлено обвинение в незаконном обогащении на сумму около 13,9 млн гривен и недостоверном декларировании. По данным следствия, Стефанишина не задекларировала две квартиры в Киеве, оформленные на подругу, квартиру родителей, автомобиль Mercedes-Benz и другие активы, которые не могли быть приобретены на её официальные доходы. Высший антикоррупционный суд избрал для неё меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен (около 134 тысяч долларов), который внесли 13 августа.

Ранее Зеленский столкнулся с нехваткой подходящих кандидатов на пост посла Украины в США. Потенциальные претенденты опасаются сложностей при работе с администрацией Дональда Трампа.