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26 августа, 08:08

После долгого затишья: 79-летняя София Ротару неожиданно появилась на новом фото

79-летняя София Ротару появилась на редком свежем фото из Киева

Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / sergiiperman

Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) / sergiiperman

79-летняя София Ротару появилась на новом снимке из Киева после продолжительного отсутствия на публике. Редким кадром с певицей поделился украинский продюсер и организатор концертов Сергей Перман.

Фотография была сделана 24 августа. На снимке Ротару улыбается, позируя в тёмной одежде и солнцезащитных очках. Певица убрала волосы назад и завела руки за спину, а Перман приобнял её за талию.

Тест: Сможете назвать 7 песен Софии Ротару по описанию? Настоящие поклонники возьмут 7/7!
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«Очаровательная! 24.08.2026. Киев», — подписал фотографию продюсер.

Причину встречи Перман раскрывать не стал. Поклонники Ротару после публикации начали обсуждать возможное возвращение артистки на сцену, однако ни певица, ни продюсер на эти предположения не ответили.

В последние годы София Михайловна крайне редко появляется на публике и практически не выступает. Одно из её последних крупных появлений на российской сцене состоялось в декабре 2021 года на фестивале «Песня года».

Неузнаваемая Ротару в 79: От идола СССР до больной пенсионерки, променявшей Россию на чужбину
Неузнаваемая Ротару в 79: От идола СССР до больной пенсионерки, променявшей Россию на чужбину

При этом свежие фотографии артистки периодически появляются в Сети. В мае 2026 года новый кадр с матерью опубликовал её сын Руслан Евдокименко. Тогда пользователи обратили внимание, что певица заметно похудела.

7 августа Ротару исполнилось 79 лет. В последние годы СМИ неоднократно сообщали, что большую часть времени артистка проводит за границей, однако достоверно утверждать, что перед нынешней встречей с Перманом она приехала в Киев именно из Италии, нельзя.

Ранее Life.ru рассказывал о редком снимке заметно похудевшей Софии Ротару. Фотографию артистки тогда показал её сын Руслан Евдокименко.

Больше новостей о звёздах, их карьере и личной жизни — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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