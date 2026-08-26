После долгого затишья: 79-летняя София Ротару неожиданно появилась на новом фото

79-летняя София Ротару появилась на новом снимке из Киева после продолжительного отсутствия на публике. Редким кадром с певицей поделился украинский продюсер и организатор концертов Сергей Перман.

Фотография была сделана 24 августа. На снимке Ротару улыбается, позируя в тёмной одежде и солнцезащитных очках. Певица убрала волосы назад и завела руки за спину, а Перман приобнял её за талию.

«Очаровательная! 24.08.2026. Киев», — подписал фотографию продюсер.

Причину встречи Перман раскрывать не стал. Поклонники Ротару после публикации начали обсуждать возможное возвращение артистки на сцену, однако ни певица, ни продюсер на эти предположения не ответили.

В последние годы София Михайловна крайне редко появляется на публике и практически не выступает. Одно из её последних крупных появлений на российской сцене состоялось в декабре 2021 года на фестивале «Песня года».

При этом свежие фотографии артистки периодически появляются в Сети. В мае 2026 года новый кадр с матерью опубликовал её сын Руслан Евдокименко. Тогда пользователи обратили внимание, что певица заметно похудела.

7 августа Ротару исполнилось 79 лет. В последние годы СМИ неоднократно сообщали, что большую часть времени артистка проводит за границей, однако достоверно утверждать, что перед нынешней встречей с Перманом она приехала в Киев именно из Италии, нельзя.

Ранее Life.ru рассказывал о редком снимке заметно похудевшей Софии Ротару. Фотографию артистки тогда показал её сын Руслан Евдокименко.