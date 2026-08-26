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26 августа, 09:09

Роспотребнадзор взялся за проверку онлайн-магазинов, торгующих аромаингаляторами

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Роспотребнадзор взялся за проверку интернет-магазинов, торгующих аромаингаляторами. Продавцы активно продвигают эти устройства как абсолютно безвредные и даже полезные, однако в ведомстве решили проверить, так ли это на самом деле. Если выяснится, что товар не соответствует нормам безопасности, нарушителей ждут штрафы и другие санкции. Ситуация находится под пристальным вниманием надзорного органа.

«В случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям будут приняты меры административного воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

В России наблюдается рост популярности аромаингаляторов — устройств в виде деревянных трубок со сменными картриджами, пропитанными эфирными маслами. Данная продукция не проходит медицинскую сертификацию и не имеет возрастных ограничений.

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«Освежители для мозга»: Врач раскрыл природу патологического желания зумеров опьяняться аромаингаляторами

Напомним, несколько месяцев назад подобный тренд уже охватывал школьников. Изначально предполагалось использовать аромаингаляторы для лечения заложенности носа, но школьники начали применять их для расслабления и получения эйфории. Когда в Роспотребнадзоре узнали о новом тренде, то призвали остановить продажу опасных «игрушек» через маркетплейсы. Позднее эксперты разъяснили, что опасное пристрастие может обернуться даже проблемами с головным мозгом.

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Наталья Демьянова
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