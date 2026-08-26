Роспотребнадзор взялся за проверку онлайн-магазинов, торгующих аромаингаляторами

Роспотребнадзор взялся за проверку интернет-магазинов, торгующих аромаингаляторами. Продавцы активно продвигают эти устройства как абсолютно безвредные и даже полезные, однако в ведомстве решили проверить, так ли это на самом деле. Если выяснится, что товар не соответствует нормам безопасности, нарушителей ждут штрафы и другие санкции. Ситуация находится под пристальным вниманием надзорного органа.

«В случае выявления несоответствия продукции установленным требованиям будут приняты меры административного воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

В России наблюдается рост популярности аромаингаляторов — устройств в виде деревянных трубок со сменными картриджами, пропитанными эфирными маслами. Данная продукция не проходит медицинскую сертификацию и не имеет возрастных ограничений.

Напомним, несколько месяцев назад подобный тренд уже охватывал школьников. Изначально предполагалось использовать аромаингаляторы для лечения заложенности носа, но школьники начали применять их для расслабления и получения эйфории. Когда в Роспотребнадзоре узнали о новом тренде, то призвали остановить продажу опасных «игрушек» через маркетплейсы. Позднее эксперты разъяснили, что опасное пристрастие может обернуться даже проблемами с головным мозгом.