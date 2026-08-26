В Кремле ответили на вопрос о контактах с представителями администрации США
Песков: Контактов по линии Кремля с США пока не запланировано
Обложка © Life.ru
В Кремле на ближайшее время не запланировано никаких контактов с представителями американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Пока о дальнейших договорённостях по контактам сказать не могу. По линии других ведомств говорить не могу. По линии Кремля пока никаких контактов не запланировано», — сказал Песков в ходе брифинга.
Песков ранее объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между российскими и американскими спецслужбами. По одной из версий, директор ЦРУ мог неожиданно приехать в российскую столицу для встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.