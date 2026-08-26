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Регион
26 августа, 09:31

В Кремле ответили на вопрос о контактах с представителями администрации США

Песков: Контактов по линии Кремля с США пока не запланировано

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле на ближайшее время не запланировано никаких контактов с представителями американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Пока о дальнейших договорённостях по контактам сказать не могу. По линии других ведомств говорить не могу. По линии Кремля пока никаких контактов не запланировано», — сказал Песков в ходе брифинга.

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Песков ранее объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между российскими и американскими спецслужбами. По одной из версий, директор ЦРУ мог неожиданно приехать в российскую столицу для встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.

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Наталья Демьянова
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