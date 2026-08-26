Новый владелец номера пропавшего в тайге Усольцева оказался реальным человеком
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina_psy_usoltseva
Подозрения друзей пропавшего в красноярской тайге бизнесмена Сергея Усольцева оказались напрасными. Номер телефона, который ранее принадлежал исчезнувшему предпринимателю, действительно сменил владельца, и новый хозяин — реально существующий человек, пишет RG.ru со ссылкой на источник.
Новым владельцем стал Шерзод Э. — инженер-конструктор с шестилетним стажем. Мужчина окончил архитектурный университет по специальности, связанной с гражданским строительством. По данным источника, он увлекается компьютерными играми и спортом, ведёт обычный образ жизни.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали во время однодневного похода на Манской петле Красноярского края в конце сентября 2025 года. Их сын Даниил уверен, что супруги попросту сбежали, поскольку за всё время поисков так и не было найдено ни одной зацепки.
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