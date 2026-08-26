Новый владелец номера пропавшего в тайге Усольцева оказался реальным человеком

Подозрения друзей пропавшего в красноярской тайге бизнесмена Сергея Усольцева оказались напрасными. Номер телефона, который ранее принадлежал исчезнувшему предпринимателю, действительно сменил владельца, и новый хозяин — реально существующий человек, пишет RG.ru со ссылкой на источник.

Новым владельцем стал Шерзод Э. — инженер-конструктор с шестилетним стажем. Мужчина окончил архитектурный университет по специальности, связанной с гражданским строительством. По данным источника, он увлекается компьютерными играми и спортом, ведёт обычный образ жизни.