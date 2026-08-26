Тропический циклон в Атлантике назовут «Долли» — но не в честь умершей певицы

Имя следующего атлантического шторма — «Долли» — стало поводом для спекуляций в Сети из-за недавней смерти знаменитой кантри-исполнительницы Долли Партон. Однако, как уточняет Associated Press, это лишь совпадение. 80-летняя звезда, оставившая яркий след в истории американской музыки, скончалась накануне от рака.

В тот же день Национальный центр по наблюдению за ураганами объявил о мониторинге погодных условий вблизи Кабо-Верде, где зарождается тропический циклон. По правилам Всемирной метеорологической организации, штормам присваиваются имена из заранее утвержденного алфавитного списка, где мужские и женские варианты чередуются. Очередным именем в списке значится «Долли». В агентстве отметили, что это совпадение с датой смерти известной певицы является чисто случайным.

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный циклон привёл к подтоплениям сразу в нескольких районах Сахалина. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась именно в Томари, где река вышла из берегов и вода добралась до жилых домов.