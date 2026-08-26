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26 августа, 09:50

В новом учебном году в России за парты сядут 18 млн школьников

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

К началу нового учебного года в России подготовлены свыше 38 тысяч общеобразовательных организаций, которые примут 18 миллионов учащихся. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, образовательный процесс начнется для 4 миллионов студентов в 3,2 тысячи учреждений среднего профессионального образования».

Чернышенко также отметил, что с этого года Минпросвещения РФ расширяет учебную программу: вводятся курсы «Духовно-нравственная культура России» (для 5 классов) и «Искусственный интеллект и информационная безопасность» (для 5–11 классов).
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Ранее сообщалось, что история станет третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устной форме. Перед запуском экзамен обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего на финишной прямой проведут пилотное тестирование и общественное обсуждение. Точные сроки пока не определены. При этом для одиннадцатиклассников вводить аналогичный экзамен не планируется.

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Наталья Демьянова
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