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Регион
26 августа, 10:44

«Уфа» снова в финансовой яме: налоговая заморозила счета, игроки требуют деньги

Счета футбольного клуба «Уфа» арестованы из-за долга почти в 28 млн рублей

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Футбольный клуб «Уфа» столкнулся с блокировкой счетов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, с 25 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) наложила арест на четыре счёта команды, выступающей в Первой лиге. Причина — задолженность в размере 27,7 млн рублей.

Параллельно руководство решает споры с бывшими футболистами. В начале месяца они обратились в Палату РФС с жалобой на невыплату премиальных. Спортсмены утверждают, что не получали положенные бонусы с начала 2026 года.

Материальные трудности преследуют клуб не первый год. Ранее игрокам регулярно задерживали различные выплаты, сроки ожидания могли достигать нескольких месяцев. Вопрос о компенсациях за просрочку также оставался открытым.

В 2022 году ситуация была критической: организация находилась на грани ликвидации, персонал массово сокращали. Тогда болельщики предлагали финансово поддерживать команду и даже разработали план по выходу из кризиса.

ФК «Ростов» задолжал более 80 млн рублей, ФНС заблокировала 10 счетов клуба
ФК «Ростов» задолжал более 80 млн рублей, ФНС заблокировала 10 счетов клуба

Ранее Life.ru рассказывал, что поле ФК «Уфа» с итальянским газоном за 30 млн рублей затопило за день до старта сезона. После сильных дождей дренажная система не справилась с нагрузкой, из-за чего покрытие полностью ушло под воду.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Никита Никонов
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