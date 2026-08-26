«Уфа» снова в финансовой яме: налоговая заморозила счета, игроки требуют деньги
Счета футбольного клуба «Уфа» арестованы из-за долга почти в 28 млн рублей
Обложка © ТАСС / Елена Афонина
Футбольный клуб «Уфа» столкнулся с блокировкой счетов. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, с 25 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) наложила арест на четыре счёта команды, выступающей в Первой лиге. Причина — задолженность в размере 27,7 млн рублей.
Параллельно руководство решает споры с бывшими футболистами. В начале месяца они обратились в Палату РФС с жалобой на невыплату премиальных. Спортсмены утверждают, что не получали положенные бонусы с начала 2026 года.
Материальные трудности преследуют клуб не первый год. Ранее игрокам регулярно задерживали различные выплаты, сроки ожидания могли достигать нескольких месяцев. Вопрос о компенсациях за просрочку также оставался открытым.
В 2022 году ситуация была критической: организация находилась на грани ликвидации, персонал массово сокращали. Тогда болельщики предлагали финансово поддерживать команду и даже разработали план по выходу из кризиса.
Ранее Life.ru рассказывал, что поле ФК «Уфа» с итальянским газоном за 30 млн рублей затопило за день до старта сезона. После сильных дождей дренажная система не справилась с нагрузкой, из-за чего покрытие полностью ушло под воду.
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