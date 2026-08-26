«Уфа» снова в финансовой яме: налоговая заморозила счета, игроки требуют деньги

Футбольный клуб «Уфа» столкнулся с блокировкой счетов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, с 25 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) наложила арест на четыре счёта команды, выступающей в Первой лиге. Причина — задолженность в размере 27,7 млн рублей.

Параллельно руководство решает споры с бывшими футболистами. В начале месяца они обратились в Палату РФС с жалобой на невыплату премиальных. Спортсмены утверждают, что не получали положенные бонусы с начала 2026 года.

Материальные трудности преследуют клуб не первый год. Ранее игрокам регулярно задерживали различные выплаты, сроки ожидания могли достигать нескольких месяцев. Вопрос о компенсациях за просрочку также оставался открытым.

В 2022 году ситуация была критической: организация находилась на грани ликвидации, персонал массово сокращали. Тогда болельщики предлагали финансово поддерживать команду и даже разработали план по выходу из кризиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что поле ФК «Уфа» с итальянским газоном за 30 млн рублей затопило за день до старта сезона. После сильных дождей дренажная система не справилась с нагрузкой, из-за чего покрытие полностью ушло под воду.