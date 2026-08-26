«Купи инвалидность»: На Украине задержан экс-депутат Рады, продававший фиктивные диагнозы

На Украине задержали экс-депутата Верховной рады, который помогал уклонистам «откосить» от армии за 10 тысяч долларов. Как сообщает СБУ, подозреваемый использовал свои связи в больницах Николаевщины. Схема заключалась в фиктивной госпитализации: после «лечения» от несуществующих болезней клиенты получали справки о 3-й группе инвалидности, что давало им законное основание не идти на фронт.

Организатору преступной группы предъявлено обвинение в злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, а также конфискация имущества.

На фоне продолжающейся с февраля 2022 года всеобщей мобилизации украинские власти усиливают контроль за военнообязанными, стремясь пресечь попытки уклонения от службы. В то же время в сети распространяются кадры, свидетельствующие о жестких методах работы сотрудников военкоматов. Сообщается, что из-за дефицита личного состава представители ТЦК проводят рейды в общественных местах, нередко применяя физическую силу при задержании граждан.