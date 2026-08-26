Стубба назвали «конченым идиотом» за призывы к ударам по России

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов резко высказался о президенте Финляндии Александре Стуббе. Поводом стали слова финского лидера о том, что удары по объектам в России якобы заставят Москву перейти к мирным переговорам. Дипломат назвал это заявление идиотским и не нашёл иного способа его оценить.

«Я не являюсь официальным представителем сейчас, поэтому выскажу своё предельно откровенное мнение. Он полный, конченый идиот. Имею право это сказать даже в отношении президента другого государства», — заявил Долгов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, Стубб фактически оправдывает террористические удары Украины по России и гибель людей. Дипломат подчеркнул, что подобные заявления невозможно комментировать в дипломатическом ключе, и посчитал уместным высказаться предельно жёстко.

Напомним, ранее президент Финляндии Стубб поддержал атаки ВСУ на Wildberries. По его словам, удары по логистическим центрам якобы усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс. Он также призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко прошёлся по Стуббу за его слова и назвал политика реальным дибилом.