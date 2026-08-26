Два месяца тишины: Горячева призвала Кабмин ускориться с законом о домашних побоях

Депутат Госдумы Ксения Горячева повторно обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить подготовку официального отзыва Правительства на законопроект, возвращающий уголовную ответственность за побои близких людей. Первое обращение было направлено ещё 19 июня, однако по состоянию на 26 августа отзыв не поступил. Документ есть в распоряжении Life.ru.

«На текущий момент официальный отзыв Правительства Российской Федерации не предоставлен. В связи с высокой социальной значимостью вопроса внесение законопроекта планируется в период работы VIII созыва Государственной Думы Российской Федерации», — говорится в письме Горячевой.

Письмо от 26 августа адресовано Михаилу Мишустину, и в нём Горячева указывает, что правительственный отзыв на направленный ещё 19 июня проект до сих пор не предоставлен. Скриншот документа © Life.ru

Депутат попросила Мишустина дать поручение подготовить документ «в кратчайшие сроки».

Отзыв кабмина в данном случае необходим для дальнейшего движения инициативы. Согласно статье 8 закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», проекты, меняющие УК РФ, могут быть внесены в Госдуму только при наличии официальных отзывов Правительства и Верховного суда.

Законопроект Горячевой из партии «Новые люди» предлагает изменить статью 116 УК РФ и вновь установить уголовную ответственность за побои в отношении близких. Сейчас нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлёкших более тяжких последствий и не содержащих признаков уголовного преступления, подпадает под статью 6.1.1 КоАП РФ. Уголовная ответственность за повторные побои предусмотрена отдельной статьёй УК.

В беседе с Life.ru Горячева объяснила, что авторы инициативы не требуют от Правительства безусловной поддержки предложенного варианта и готовы обсуждать замечания.

«Мы не просим Правительство автоматически согласиться с каждой нашей формулировкой — для этого отзыв и существует. Но он должен быть. Если есть замечания, мы готовы их обсуждать, дорабатывать закон и искать решение», — заявила депутат.

По словам Горячевой, с момента первого обращения значительно выросла и общественная поддержка инициативы. Депутат утверждает, что Манифест женщин России, среди требований которого есть принятие закона о домашнем насилии, подписали уже более 700 тысяч человек.

«Оставлять вопрос без движения, когда сотни тысяч людей прямо говорят, что ждут от государства защиты от домашнего насилия, — точно не решение», — подчеркнула она.

При этом возвращение уголовной ответственности за побои близких Горячева называет лишь одной частью возможной системы защиты. По её мнению, необходимы также механизмы против преследования, охранные ордера, помощь пострадавшим, профилактика насилия и работа с агрессорами.

Ещё 19 июня Life.ru первым рассказал о законопроекте Горячевой. Он предлагает распространить статью 116 УК РФ в том числе на побои близкого родственника или другого близкого лица, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии или зависимости от агрессора.