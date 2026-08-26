Зеленский решил усилить позиции в ДНР командиром «Азова»**, который побывал в плену ВС РФ
Зеленский решил усилить позиции в ДНР основателем и командиром «Азова»**
Денис Прокопенко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azov.media**
Владимир Зеленский решил усилить позиции ВСУ в ДНР двумя обновленными группировками под командованием основателя «Азова»** Андрея Билецкого* и командира нацбата Дениса Прокопенко.
Зеленский обсудил действия на фронте с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, министром обороны Евгением Хмарой и представителями Генерального штаба. Решено было, бросить на это направление двух бывших азовцев**.
«Первое: будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий*», – написал Зеленский в телеграм-канале.
Напомним, что на днях Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю «Азова»** Андрею Билецкому*, а Прокопенко был награждён чуть раньше. Кстати, последний попал в плен ВС РФ при сдаче «Азовстали» в 2022 году. В Минобороны России сообщали, что Прокопенко тогда пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить от возмущённых местных жителей.
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* Внесён в России в перечень экстремистов и террористов.
** Признана террористической организацией и запрещена в России.