Владимир Зеленский решил усилить позиции ВСУ в ДНР двумя обновленными группировками под командованием основателя «Азова»** Андрея Билецкого* и командира нацбата Дениса Прокопенко.

Зеленский обсудил действия на фронте с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, министром обороны Евгением Хмарой и представителями Генерального штаба. Решено было, бросить на это направление двух бывших азовцев**.

«Первое: будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими будут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий*», – написал Зеленский в телеграм-канале.

Напомним, что на днях Зеленский присвоил звание Героя Украины основателю «Азова»** Андрею Билецкому*, а Прокопенко был награждён чуть раньше. Кстати, последний попал в плен ВС РФ при сдаче «Азовстали» в 2022 году. В Минобороны России сообщали, что Прокопенко тогда пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить от возмущённых местных жителей.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.