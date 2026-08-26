Пострадавшую при атаке дрона на автобус в ЛНР перевели в ЛРКБ

Состояние одной из пассажирок автобуса, попавшего под атаку беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ЛНР, потребовало перевода в профильное медучреждение. После первичной помощи женщину направили из больницы Перевальска в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).

Врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко рассказала, что решение о переводе приняли после оказания пациентке первой медицинской помощи. В ЛРКБ ей проведут дополнительное обследование и окажут специализированную помощь.

Ранее девять человек погибли в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Был атакован рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Лисичанск — Стаханов». Транспортное средство в момент удара двигалось по трассе между Золотым и Первомайском. В салоне находились 15 пассажиров. Следком возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным следствия, огонь вели военнослужащие украинских формирований.