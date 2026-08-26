Число пострадавших от удара ВСУ по центру Донецка выросло до восьми
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Число пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми. Среди раненых есть ребёнок и подросток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.
Ранее было известно о трёх пострадавших, включая ребёнка.
Атака пришлась по густонаселённой части города в разгар дня. Под ударом оказался район ТРЦ «Донецк Сити», рядом с которым расположены жилые многоэтажные дома.
Здание торгового центра получило повреждения. В момент обстрела внутри находились люди, на месте работают экстренные службы и следователи.
Специалисты осматривают участки попаданий и фиксируют последствия атаки. По предварительным данным Следственного комитета, для удара применялись крупнокалиберные боеприпасы иностранного производства.
Накануне при атаках украинских беспилотников по ДНР погибла несовершеннолетняя девушка и пострадали семь человек. Удары пришлись по Горловке, Макеевке, Светлодарску, Енакиеву и другим населённым пунктам. Повреждения получили жилые дома, торговые объекты, автобус и грузовые автомобили. В день обстрела Донецка ВСУ также атаковали пассажирский автобус в ЛНР, в результате удара погибли девять человек.
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