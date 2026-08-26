Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 19:50

Число пострадавших от удара ВСУ по центру Донецка выросло до восьми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми. Среди раненых есть ребёнок и подросток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Ранее было известно о трёх пострадавших, включая ребёнка.

Атака пришлась по густонаселённой части города в разгар дня. Под ударом оказался район ТРЦ «Донецк Сити», рядом с которым расположены жилые многоэтажные дома.

Здание торгового центра получило повреждения. В момент обстрела внутри находились люди, на месте работают экстренные службы и следователи.

Специалисты осматривают участки попаданий и фиксируют последствия атаки. По предварительным данным Следственного комитета, для удара применялись крупнокалиберные боеприпасы иностранного производства.

СК: Донецк обстреляли снарядами иностранного производства крупного калибра
СК: Донецк обстреляли снарядами иностранного производства крупного калибра

Накануне при атаках украинских беспилотников по ДНР погибла несовершеннолетняя девушка и пострадали семь человек. Удары пришлись по Горловке, Макеевке, Светлодарску, Енакиеву и другим населённым пунктам. Повреждения получили жилые дома, торговые объекты, автобус и грузовые автомобили. В день обстрела Донецка ВСУ также атаковали пассажирский автобус в ЛНР, в результате удара погибли девять человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar