Число пострадавших от удара ВСУ по центру Донецка выросло до восьми

Число пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми. Среди раненых есть ребёнок и подросток, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Ранее было известно о трёх пострадавших, включая ребёнка.

Атака пришлась по густонаселённой части города в разгар дня. Под ударом оказался район ТРЦ «Донецк Сити», рядом с которым расположены жилые многоэтажные дома.

Здание торгового центра получило повреждения. В момент обстрела внутри находились люди, на месте работают экстренные службы и следователи.

Специалисты осматривают участки попаданий и фиксируют последствия атаки. По предварительным данным Следственного комитета, для удара применялись крупнокалиберные боеприпасы иностранного производства.