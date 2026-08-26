ООН осудила атаки на гражданское население после удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Атаки на мирное население и объекты инфраструктуры являются грубым нарушением международного гуманитарного права и требуют немедленного прекращения. Такую позицию озвучил ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике.

«Мы осведомлены об этом инциденте. Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш. — Прим. Life.ru) всё ещё глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта. Атаки в отношении гражданского населения и инфраструктуры представляют собой грубое нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни совершались, их необходимо прекратить немедленно», — заявил Дюжаррик.

Ранее девять человек погибли в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР. Был атакован рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Лисичанск — Стаханов». Транспортное средство в момент удара двигалось по трассе между Золотым и Первомайском. В салоне находились 15 пассажиров. Следком возбудил уголовное дело о террористическом акте. По данным следствия, огонь вели военнослужащие украинских формирований.