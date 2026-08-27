Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт увидела в результатах нового опроса на Украине повод для жёсткого вопроса к Фридриху Мерцу: почему канцлер пользуется в Незалежной гораздо большей поддержкой, чем у себя дома. Она связала этот контраст с политикой Берлина и потребовала отставки Мерца.

По данным украинской группы «Рейтинг», деятельность Мерца одобряют 64% жителей Украины. В Германии показатель его популярности оказался ниже 20%. Мерц занял второе место среди наиболее позитивно воспринимаемых на Украине зарубежных лидеров. Выше него оказался только президент Франции Эмманюэль Макрон с результатом 79%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 61%.

«Неудивительно! Неограниченные миллиардные подарки Киеву, сокращения и повышение налогов для собственных граждан — Мерц действительно лучший канцлер, который когда-либо был у Украины. Этот человек должен уйти!» — пишет Вагенкнехт в соцсети Х.

Вагенкнехт отдельно обратилась к позиции главы МИД Германии Йохана Вадефула, который во время визита на Украину заявил о способности страны продолжать противостояние и в конечном счёте добиться победы. Политик поставила под сомнение цену такой стратегии. Она указала, что немецкие руководители, приезжающие в Киев и выступающие за дальнейшую поддержку Украины, сами не оказываются на линии боевого соприкосновения.

«За это безумие придётся проливать кровь украинским мужчинам, которых с всё большей жестокостью принудительно призывают на Украине и отправляют на фронт. Я считаю: тот, кто непременно хочет затянуть эту войну и кто, как Вадефул, полностью игнорируя реальность, делает ставку на военную победу Украины, пусть, пожалуйста, сам отправляется на фронт», — утверждает она.

Ранее депутат Бундестага Маркус Фронмайер из ультраправой АдГ указал на несоответствие между курсом правительства ФРГ и внутренними трудностями страны. По его словам, канцлер Фридрих Мерц говорит о продолжении поддержки Украины, пока в его стране усугубляются экономические проблемы.