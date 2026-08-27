Стубб выдумал три способа принудить Россию к завершению конфликта

Президент Финляндии Александр Стубб придумал три фактора, которые, по его мнению, способны склонить Россию к прекращению боевых действий. Свою схему он изложил в интервью телеканалу «Мы — Украина».

Первым условием Стубб назвал дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева со стороны западных стран. Кроме того, по его словам, союзники должны помочь Украине обеспечить энергетические потребности в зимний период.

Вторым пунктом финский лидер обозначил усиление санкционного давления на Москву и повышение «цены» продолжения конфликта. Третий фактор, по его мнению, зависит уже от украинской стороны.

«От вашей способности убедить Россию, что завершение этой войны отвечает её собственным интересам», — заявил Стубб.

Финский лидер также выразил мнение, что Украина сейчас якобы находится в достаточно сильной позиции. По его версии, если меньшая страна в противостоянии с более крупным государством сохраняет независимость и суверенитет, это уже можно считать победой.

При этом ещё в середине августа Александр Стубб выступал за восстановление контактов с Москвой. Финский лидер призывал Хельсинки попытаться наладить диалог с Россией в течение нескольких недель или максимум двух месяцев, а позднее допустил возобновление политических контактов между ЕС и РФ, отметив, что Европе важно сохранять открытыми каналы связи с Москвой.