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Специальная военная операция

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Регион
27 августа, 09:28

Песков объяснил продолжение СВО отсутствием возможности мирного урегулирования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия предпочла бы добиваться поставленных целей мирными средствами, однако пока такой возможности нет. Поэтому специальная военная операция продолжается для защиты безопасности и интересов нашей страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва по-прежнему отдаёт приоритет политико-дипломатическому пути, если он позволит обеспечить российские интересы в контексте украинского конфликта.

«В отсутствие возможности делать это [достигать целей мирными способами] продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы», — подчеркнул представитель Кремля.

«Нам это просто не нужно»: Песков высказался о военной эскалации на Украине
«Нам это просто не нужно»: Песков высказался о военной эскалации на Украине

Москва неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию при учёте российских интересов. 22 августа президент Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам, подчеркнув необходимость учитывать существующие «реалии на земле». Кроме того, в Кремле положительно оценивали усилия государств, которые действительно пытаются содействовать мирному процессу.

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Александр Юнашев
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