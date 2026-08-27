Умные не вымерли, а ушли в ИИ: Учёный развенчал миф о том, что человечество стремительно глупеет

Человечество стремительно тупеет, считают исследователи: якобы с 2000 года доля людей с IQ выше 130 снижается. А пик интеллекта пришелся на вторую половину 90-х. Российский учёный, доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж объяснил Life.ru, почему такие выводы как минимум псевдонаучны.

Я бы очень осторожно относился к выводам о том, что человечество якобы «глупеет». Такие громкие формулировки возникают во многом из-за попытки свести чрезвычайно сложное понятие интеллекта к показателю IQ, измеряемому тестами. IQ-тесты действительно позволяют оценить ряд когнитивных способностей: логическое мышление, память, скорость обработки информации, способность находить закономерности. Но они не измеряют интеллект человека целиком. Станислав Кудж Российский учёный, доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА

Кудж обратил внимание, что за пределами такой оценки остаются креативность, способность работать с принципиально новой задачей, эмоциональный и социальный интеллект, умение применять знания на практике. Более того, на результат влияют образование, культурная среда, мотивация и даже состояние человека непосредственно в момент тестирования.

Поэтому снижение среднего результата определённых тестов ещё не означает, что человечество стало менее интеллектуальным. Скорее, это повод задаться другим вопросом: не меняется ли сам характер интеллектуальной деятельности? По словам учёного, сегодня человеку всё реже требуется хранить огромный объём информации в памяти и всё чаще – находить нужные данные, проверять их, сопоставлять источники, формулировать правильные вопросы и принимать решения в условиях избытка информации.

Особенно заметно это с распространением искусственного интеллекта. Теперь ценность представляет уже не способность быстрее всех дать стандартный ответ – его за секунду может получить каждый. Гораздо важнее способность понять, верен ли этот ответ, увидеть ошибку нейросети, поставить перед ней нестандартную задачу и самостоятельно сделать вывод.

«Именно такой подход мы стараемся формировать у студентов: не просто учить пользоваться технологиями искусственного интеллекта, а развивать критическое мышление и способность контролировать результат их работы. Нейросеть должна расширять интеллектуальные возможности человека, а не подменять их», — добавил ректор.

В целом говорить о «конце эпохи умных людей» как минимум псевдонаучно. Возможно, мы наблюдаем переход к эпохе, в которой само понятие интеллекта становится шире, а старые способы его измерения всё хуже описывают те способности, которые действительно нужны человеку. Станислав Кудж Российский учёный, доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА

А ранее Life.ru рассказывал о другой тенденции эпохи ИИ: люди стали заметно меньше говорить вслух. С 2005 по 2019 год расчётное количество произносимых за день слов сократилось примерно на 28%. В среднем на каждый следующий год сбора данных приходилось на 338 слов в сутки меньше.