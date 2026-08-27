Умные не вымерли, а ушли в ИИ: Учёный развенчал миф о том, что человечество стремительно глупеет
Ректор РТУ МИРЭА Кудж: Выводы о конце эпохи умных людей как минимум псевдонаучны
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Человечество стремительно тупеет, считают исследователи: якобы с 2000 года доля людей с IQ выше 130 снижается. А пик интеллекта пришелся на вторую половину 90-х. Российский учёный, доктор технических наук, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж объяснил Life.ru, почему такие выводы как минимум псевдонаучны.
Я бы очень осторожно относился к выводам о том, что человечество якобы «глупеет». Такие громкие формулировки возникают во многом из-за попытки свести чрезвычайно сложное понятие интеллекта к показателю IQ, измеряемому тестами. IQ-тесты действительно позволяют оценить ряд когнитивных способностей: логическое мышление, память, скорость обработки информации, способность находить закономерности. Но они не измеряют интеллект человека целиком.
Кудж обратил внимание, что за пределами такой оценки остаются креативность, способность работать с принципиально новой задачей, эмоциональный и социальный интеллект, умение применять знания на практике. Более того, на результат влияют образование, культурная среда, мотивация и даже состояние человека непосредственно в момент тестирования.
Поэтому снижение среднего результата определённых тестов ещё не означает, что человечество стало менее интеллектуальным. Скорее, это повод задаться другим вопросом: не меняется ли сам характер интеллектуальной деятельности? По словам учёного, сегодня человеку всё реже требуется хранить огромный объём информации в памяти и всё чаще – находить нужные данные, проверять их, сопоставлять источники, формулировать правильные вопросы и принимать решения в условиях избытка информации.
Особенно заметно это с распространением искусственного интеллекта. Теперь ценность представляет уже не способность быстрее всех дать стандартный ответ – его за секунду может получить каждый. Гораздо важнее способность понять, верен ли этот ответ, увидеть ошибку нейросети, поставить перед ней нестандартную задачу и самостоятельно сделать вывод.
«Именно такой подход мы стараемся формировать у студентов: не просто учить пользоваться технологиями искусственного интеллекта, а развивать критическое мышление и способность контролировать результат их работы. Нейросеть должна расширять интеллектуальные возможности человека, а не подменять их», — добавил ректор.
В целом говорить о «конце эпохи умных людей» как минимум псевдонаучно. Возможно, мы наблюдаем переход к эпохе, в которой само понятие интеллекта становится шире, а старые способы его измерения всё хуже описывают те способности, которые действительно нужны человеку.
А ранее Life.ru рассказывал о другой тенденции эпохи ИИ: люди стали заметно меньше говорить вслух. С 2005 по 2019 год расчётное количество произносимых за день слов сократилось примерно на 28%. В среднем на каждый следующий год сбора данных приходилось на 338 слов в сутки меньше.
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