Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования после схода селей в Тибете

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дорогой друг, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном округе Китая», — выразил соболезнования глава государства.

Сход мощного селевого потока произошёл 26 августа в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг на границе Китая и Непала. В результате стихийного бедствия спасатели начали масштабную операцию, число пропавших без вести выросло до 558 человек.