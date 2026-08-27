Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования после схода селей в Тибете
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Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Дорогой друг, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном округе Китая», — выразил соболезнования глава государства.
Путин выразил поддержку китайскому лидеру и передал слова сочувствия родным и близким погибших, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Все последние данные о наводнении в Непале, погибших, пропавших без вести и россиянах в зоне бедствия Life.ru собирает в отдельном материале.
Сход мощного селевого потока произошёл 26 августа в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг на границе Китая и Непала. В результате стихийного бедствия спасатели начали масштабную операцию, число пропавших без вести выросло до 558 человек.
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