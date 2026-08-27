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27 августа, 10:20

Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования после схода селей в Тибете

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дорогой друг, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном округе Китая», — выразил соболезнования глава государства.

Путин выразил поддержку китайскому лидеру и передал слова сочувствия родным и близким погибших, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Все последние данные о наводнении в Непале, погибших, пропавших без вести и россиянах в зоне бедствия Life.ru собирает в отдельном материале.

Двое россиян пропали без вести после селя в Тибете
Двое россиян пропали без вести после селя в Тибете

Сход мощного селевого потока произошёл 26 августа в районе контрольно-пропускного пункта Гьиронг на границе Китая и Непала. В результате стихийного бедствия спасатели начали масштабную операцию, число пропавших без вести выросло до 558 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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