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Регион
27 августа, 10:11

«Плохая примета для ВСУ»: В ОП объяснили, чем обернётся визит Зеленского в Запорожье

Рогов назвал визит Зеленского в Запорожье плохой приметой для ВСУ

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Визит Владимира Зеленского в подконтрольный Киеву город Запорожье может свидетельствовать о сложной ситуации для ВСУ на этом направлении. Такую оценку дал председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

Поводом для его комментария стало видеообращение Зеленского, записанное на фоне стелы при въезде в Запорожье со стороны Днепропетровска.

«Визит Зеленского в Запорожье — плохая примета для ВСУ и показывает, что для его боевиков на этом участке фронта складывается тяжёлая ситуация. По традиции прифронтовые города, на фоне которых Зеленский записывал обращения, в скором времени возвращались в родную гавань — Россию», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, поступающая оперативная информация и сообщения местных жителей также указывают на эвакуационные мероприятия в южной и юго-восточной части пригорода Запорожья. Рогов утверждает, что они были объявлены в срочном порядке.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В июне Владимир Путин заявлял, что Москва контролирует около 80% территории региона. Сам город Запорожье остаётся под контролем украинских войск.

Грузовик из ниоткуда: Зеленского уличили в монтаже видео у стелы «Запорожье»
Грузовик из ниоткуда: Зеленского уличили в монтаже видео у стелы «Запорожье»

Тем временем российские войска продолжают продвигаться в Запорожской области. Ранее наши бойцы освободили там населённый пункт Шевченковское. А 21 августа бойцы группировки «Восток» взяли под контроль Зелёное.

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Наталья Демьянова
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