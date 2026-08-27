Киев отчитался об эвакуации 180 человек из Черниговской области

Украинские власти заявили, что за почти два месяца обязательной эвакуации из 19 населённых пунктов Черниговской области удалось вывезти около 180 человек, включая 61 ребёнка. Такие данные привёл глава МВД Украины Иван Выговский. При этом ранее появлялась информация, что подавляющее большинство местных жителей покидать свои дома не захотели.

По словам Выговского, эвакуационные группы МВД продолжают работать в приграничных районах и убеждают оставшихся жителей уехать. Он также заявил, что с начала 2026 года в регионе якобы зафиксировали более 7,5 тысячи обстрелов.

«Уже удалось вывезти с опасных территорий почти 180 человек, в том числе 61 ребёнка», — отчитался глава украинского МВД.

Однако ранее ситуация выглядела иначе. Нежелание жителей черниговского приграничья покидать свои дома фиксировалось ещё в начале эвакуационной кампании. В июле жители сёл Чайкино и Карабани отказались уезжать и предоставлять жильё для размещения ВСУ, после чего местным властям пришлось оформлять письменные отказы. Уже в августе выяснилось, что из примерно 1300 подлежавших эвакуации граждан согласились на переезд лишь около 100 человек: ещё 400 официально отказались, а порядка 800 проигнорировали требования. Поэтому нынешнее заявление Киева о почти 180 вывезенных жителях скорее говорит о постепенном увеличении числа эвакуированных, чем о массовом желании покинуть регион.