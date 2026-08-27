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Регион
27 августа, 11:56

«Официантка» вышла в эфир: Разговорившаяся «Жужжалка» передала уже 15-е сообщение за день

УВБ-76 передала «Официантку» в своём 15-м сообщении за сутки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Радиостанция УВБ-76, известная как Радио Судного дня или «Жужжалка», передала уже 15-е сообщение за 27 августа. Новая радиограмма прозвучала в 14:29 мск.

«ЦЖАП ЗМО9 71106 92290 ОФИЦИАНТКА 8182 9885», — была зафиксирована последовательность в эфире.

Утром 27 августа УВБ-76 уже демонстрировала необычно высокую активность. Life.ru писал, что после трёх дней тишины «Жужжалка» передала пять сообщений, среди которых прозвучали слова «Подголосок», «Изофермент», «Прегрешение» и «Курочка». Значение кодовых слов и цифровых комбинаций станции официально не раскрывается.

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До этого сообщения со станции звучали 24 августа. Тогда наблюдатели зафиксировали слова «Мыловар», «Должностной», «Белокурый» и «Шкеторинг».

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Наталья Демьянова
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