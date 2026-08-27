«Сам пусть идёт на фронт»: Вагенкнехт ответила главе МИД ФРГ на веру в победу Киева

Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт предложила главе МИД Германии Йоханну Вадефулю самому отправиться на фронт после его заявления о будущей военной победе Украины. Свою позицию немецкий политик изложила в соцсети X.

Поводом стали слова Вадефуля, прозвучавшие во время его недавнего визита в Киев. Министр заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Берлина и выразил уверенность, что Украина «выиграет это военное противостояние».

Вагенкнехт назвала такую ставку оторванной от реальности и обвинила сторонников продолжения конфликта в его затягивании.

«Кто, как Вадефуль, делает ставку на военную победу Украины, тот пусть сам отправится на фронт», — написала политик.

Вагенкнехт неоднократно выступала против наращивания военной поддержки Киева со стороны Германии и призывала Берлин добиваться дипломатического урегулирования. При этом позиция основательницы BSW заметно расходится с курсом действующего немецкого правительства.

Во время поездки на Украину Вадефуль, напротив, подтвердил намерение Германии продолжать поддержку Киева. Он заявил, что Берлин остаётся на стороне Украины и рассчитывает на её победу в конфликте.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца и раскритиковала миллиардную помощь Киеву. В том же заявлении политик отдельно обратила внимание на слова Вадефуля о возможности военной победы Украины.