«Сам пусть идёт на фронт»: Вагенкнехт ответила главе МИД ФРГ на веру в победу Киева
Вагенкнехт предложила Вадефулю самому отправиться на фронт
Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jan Woitas
Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт предложила главе МИД Германии Йоханну Вадефулю самому отправиться на фронт после его заявления о будущей военной победе Украины. Свою позицию немецкий политик изложила в соцсети X.
Поводом стали слова Вадефуля, прозвучавшие во время его недавнего визита в Киев. Министр заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Берлина и выразил уверенность, что Украина «выиграет это военное противостояние».
Вагенкнехт назвала такую ставку оторванной от реальности и обвинила сторонников продолжения конфликта в его затягивании.
«Кто, как Вадефуль, делает ставку на военную победу Украины, тот пусть сам отправится на фронт», — написала политик.
Вагенкнехт неоднократно выступала против наращивания военной поддержки Киева со стороны Германии и призывала Берлин добиваться дипломатического урегулирования. При этом позиция основательницы BSW заметно расходится с курсом действующего немецкого правительства.
Во время поездки на Украину Вадефуль, напротив, подтвердил намерение Германии продолжать поддержку Киева. Он заявил, что Берлин остаётся на стороне Украины и рассчитывает на её победу в конфликте.
Ранее Life.ru рассказывал, что Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца и раскритиковала миллиардную помощь Киеву. В том же заявлении политик отдельно обратила внимание на слова Вадефуля о возможности военной победы Украины.
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